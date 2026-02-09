Gli easter egg nascosti nell' Halftime Show di Bad Bunny

Durante l’halftime show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha regalato ai fan uno spettacolo che non dimenticheranno facilmente. L’artista portoricano ha portato sul palco energia e musica, facendo ballare migliaia di spettatori. Ma tra le sorprese più gradite ci sono stati gli easter egg nascosti, che hanno fatto felici anche i più attenti. I fan si sono divertiti a scovare i dettagli nascosti tra le luci e le performance, confermando ancora una volta la capacità dell’artista di sorprendere.

L'attesissimo halftime show del Super Bowl 2026, con Bad Bunny, è stato esattamente come speravano i fan. Il trionfatore (anche morale) degli ultimi Grammy Award si è esibito a metà della partita tra i New England Patriots (che giocavano il loro primo Super Bowl senza Tom Brady) e i Seattle Seahawks, dopo l'esibizione dei Green Day prima dell'inizio della partita, le apparizioni di personaggi come Chris Pratt e Jon Bon Jovi, a portare il loro sostegno alle loro squadre e le voci di Brandi Carlile, Charlie Puth e Coco Jones a cantare l'inno Nazionale The Star-Spangled Banner, America the Beautiful e infine Lift Every Voice and Sing.

