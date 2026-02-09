Gli easter egg nascosti nell' Halftime Show di Bad Bunny

9 feb 2026

Durante l’halftime show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha regalato ai fan uno spettacolo che non dimenticheranno facilmente. L’artista portoricano ha portato sul palco energia e musica, facendo ballare migliaia di spettatori. Ma tra le sorprese più gradite ci sono stati gli easter egg nascosti, che hanno fatto felici anche i più attenti. I fan si sono divertiti a scovare i dettagli nascosti tra le luci e le performance, confermando ancora una volta la capacità dell’artista di sorprendere.

L'attesissimo halftime show del Super Bowl 2026, con Bad Bunny, è stato esattamente come speravano i fan. Il trionfatore (anche morale) degli ultimi Grammy Award si è esibito a metà della partita tra i New England Patriots (che giocavano il loro primo Super Bowl senza Tom Brady) e i Seattle Seahawks, dopo l'esibizione dei Green Day prima dell'inizio della partita, le apparizioni di personaggi come Chris Pratt e Jon Bon Jovi, a portare il loro sostegno alle loro squadre e le voci di Brandi Carlile, Charlie Puth e Coco Jones a cantare l'inno Nazionale The Star-Spangled Banner, America the Beautiful e infine Lift Every Voice and Sing. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

