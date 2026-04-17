È iniziata la stagione del Mondiale endurance con la prima gara a Imola, una 6 Ore che apre il campionato. Tra i piloti in pista, c’è chi si prepara a difendere il titolo mondiale, mentre altri annunciano ambizioni di vittoria. Un pilota italiano ha dichiarato di voler portare in pista il talento di un giovane tennista, mentre un altro si è detto pronto a puntare al bis iridato con la Ferrari.

Una primavera di prime volte. Per Antonio Giovinazzi il fine settimana di gara a Imola non rappresenterà soltanto un ritorno in pista al termine di un lungo inverno di stop, ma sarà anche l’inizio di un viaggio completamente nuovo: la prima volta in pista da campione del mondo di Endurance, di nuovo al fianco dei compagni di squadra Pier Guidi e Calado, e la prima, proprio in Italia, da papà. Gli occhi sono puntati su di voi: si inizia in Italia e da campioni del mondo. È più emozionato o agitato? "Agitato direi di no. Il cambiamento nel calendario, con lo slittamento della gara in Qatar, ci dà l’occasione di partire da Imola e dal nostro pubblico, il che è bellissimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale endurance, si parte! Giovinazzi: "Ferrari, pronti al bis iridato. E voglio finalmente Sinner in pista"

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