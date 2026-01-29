Mondadori Store apre una nuova libreria alle porte del centro storico di Benevento 

Questa mattina, nel cuore di Benevento, è stata inaugurata una nuova libreria Mondadori. Lo spazio di 150 metri quadrati offre oltre 10.000 titoli, suddivisi in diverse aree tematiche. La libreria propone anche eventi, servizi digitali e spazi dedicati ai lettori. La città accoglie con entusiasmo questa nuova apertura, che punta a diventare un punto di riferimento per gli amanti dei libri.

A Benevento apre un nuovo spazio culturale da 150 mq con 10.000 titoli, aree tematiche, eventi e servizi digitali per tutti i lettori.. Sabato 31 gennaio Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita in Campania, a Benevento, offrendo alla collettività uno spazio dedicato al mondo dei libri e all’intrattenimento. All’evento è prevista la partecipazione anche del sindaco della città Clemente Mastella, per il consueto taglio del nastro. Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di 150 metri quadrati ed è caratterizzato da un layout moderno e ambienti dedicati ai vari generi letterari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Sabato 31 gennaio, Mondadori Store apre una nuova libreria a Benevento.

