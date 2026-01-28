Sabato 31 gennaio, Mondadori Store apre una nuova libreria a Benevento. È il sesto negozio in Campania e si trova nel centro della città. L’inaugurazione attira molti curiosi e appassionati di libri, pronti a scoprire il nuovo spazio. Il negozio offre una vasta scelta di titoli, eventi e incontri con autori. La libreria punta a diventare un punto di riferimento per lettori di tutte le età.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 31 gennaio Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita in Campania, a Benevento, offrendo alla collettività uno spazio dedicato al mondo dei libri e all’intrattenimento. All’evento è prevista la partecipazione anche del sindaco della città Clemente Mastella, per il consueto taglio del nastro. Il nuovo Mondadori Bookstore si estende su una superficie di 150 metri quadrati ed è caratterizzato da un layout moderno e ambienti dedicati ai vari generi letterari. Ad accogliere il pubblico un team di libraie e librai esperti e un catalogo di circa 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

