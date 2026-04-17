moncler prepariamoci a vivere una puffy summer

La nuova collezione estiva di Moncler combina capi leggeri con elementi imbottiti, creando un contrasto tra tessuti morbidi e colori vivaci. La proposta include giochi di sovrapposizioni tra capi estivi e dettagli imbottiti, reinterpretando l’uso dell’iconica imbottitura del marchio. La stagione di transizione si distingue per l’uso di texture morbide e tonalità vivaci, dando vita a uno stile originale e innovativo.

Più che una tendenza, quello del brand è un invito a vivere una vera e propria Puffy Summer, uno stato d'animo, ma anche e soprattutto la chiave di volta per uno styling che celebra il layering tra texture e pesi diversi, colori vibranti e abbinamenti armonici. Per look che, anche in questi giorni di instabilità cromatica, siano capaci di assicurare comfort e protezione, proprio come accade durante l'inverno. «È interessante osservare come i codici distintivi di Moncler, da sempre legati all’inverno, vengano reinterpretati per la stagione estiva. La sensazione di calore e puffiness si traduce in una versione più leggera e disinvolta», commenta Jamie Dornan, scelto dal brand come volto della nuova campagna.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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