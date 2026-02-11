Durante le Olimpiadi invernali a Milano, Moncler torna a essere protagonista. La mostra dedicata al marchio svela la sua lunga storia legata alla montagna, ma ricorda anche gli anni Ottanta, quando il piumino giallo indossato dai paninari divenne un simbolo di moda cittadina. Un modo per scoprire come Moncler abbia attraversato decenni, tra sport, cultura e tendenze urbane.

In questi giorni di Olimpiadi invernali, mentre le gare sono entrate nel vivo e le divise svelate, Moncler ha ribadito ancora una volta che con il mondo della montagna ha un legame di lunga data, sebbene negli anni Ottanta fosse il piumino - giallo pelopiù – indossato in città dai paninari, a essere il capo più iconico del brand. Eppure la storia di Moncler è cominciata ben prima. Siamo a metà degli anni Cinquanta e a Monestier-de-Clermont, un piccolo villaggio alpino vicino a Grenoble - da cui il brand prende il nome - René Ramillon e André Vincent iniziano a produrre sacchi a pelo imbottiti, mantelle e tende, pensati per proteggere dal freddo coloro che lavorano ad alta quota. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per conoscere la storia di Moncler potrebbe essere una buona idea visitare la mostra a Milano

A Milano, nel cuore di Milano, si apre una mostra dedicata a Moncler Grenoble.

