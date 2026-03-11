Il celebre cantante Tom Jones si esibirà al Lucca Summer Festival il 28 luglio in Piazza Napoleone. La data è stata annunciata oggi, e l’evento si inserisce nel cartellone della manifestazione che richiama artisti di fama internazionale. L’artista britannico, noto per la sua lunga carriera e i successi discografici, sarà sul palco della città toscana per una serata speciale.

Lucca, 11 marzo 2026 – Un mito. Il grande Tom Jones sarà protagonista di una straordinaria serata al Lucca Summer Festival: l’appuntamento è fissato per martedì 28 luglio in Piazza Napoleone, nel cuore della città. Quello di Lucca sarà l’unico concerto in Italia dell’artista gallese, che avrà già compiuto 86 anni per quel giorno. Con una carriera che attraversa oltre sei decenni di storia della musica, Tom Jones è considerato una delle voci più potenti e riconoscibili di sempre. Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ha conquistato generazioni di pubblico grazie al suo timbro inconfondibile, alla presenza scenica carismatica e a un repertorio che continua a rimanere attuale nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un nome, una leggenda. Tom Jones al Lucca Summer Festival

