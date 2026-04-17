Moncalieri | 58 fotografi sbarcano nel Real Collegio per il festival

A Moncalieri, fino a domenica, gli spazi del Real Collegio Carlo Alberto ospitano la quinta edizione di Liquida Photofestival. Sono circa 58 i fotografi coinvolti che espongono le loro opere, dedicate alla fotografia contemporanea e ai nuovi talenti. L’evento si svolge nel rispetto di un calendario che prevede esposizioni e incontri dedicati al mondo della fotografia.

Dalla giornata odierna fino a domenica, gli spazi del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri ospitano la quinta edizione di Liquida Photofestival, un evento che mette al centro la fotografia contemporanea dei nuovi talenti. La rassegna propone le opere di 58 professionisti della lente, individuati attraverso un processo di selezione basato su candidature aperte. La metamorfosi degli spazi storici tra formazione e nuova estetica. Il festival si sviluppa attorno al concetto di Learning and Unlearning, un tema che Laura Tota, responsabile della direzione artistica, intende collegare alla natura stessa del luogo che accoglie l’evento. Il Real...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moncalieri: 58 fotografi sbarcano nel Real Collegio per il festival Notizie correlate Leggi anche: Lucca Gustosa fa tris. Il via oggi al Real Collegio Di Fiaba in Favola. Evento speciale al Real CollegioSabato 21 e domenica 22 marzo, un weekend in cui le fiabe e le favole prendono vita. Altri aggiornamenti L'arte e la cultura a Moncalieri trovano casa al Real Collegio Carlo AlbertoDopo il grande successo dello scorso autunno con Paratissima, l'arte contemporanea trova di nuovo casa a Moncalieri. Da oggi e fino a domenica 19 aprile il Real Collegio Carlo Alberto ospita la quinta ... torinoggi.it Paratissima al Real Collegio di MoncalieriParatissima KOSMOS accende il cielo dell’arte emergente. Dal Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri esplode un universo di creatività: 450 artisti, installazioni, performance, fotografia, ... living.corriere.it