Maxioperazione in Italia contro il traffico di rifiuti: oltre 1000 tonnellate di materiali sono state sequestrate. La causa è il tentativo di smaltire illegalmente rifiuti pericolosi, che ha portato a una vasta attività di controlli. La Toscana si distingue come regione più coinvolta, con numerosi sequestri di materiali pericolosi e impianti sospettati di operare senza autorizzazioni. Le forze dell’ordine hanno arrestato diversi sospetti mentre cercavano di nascondere i rifiuti nelle aree agricole e nei capannoni abbandonati. La lotta contro queste attività prosegue senza sosta.

FIRENZE – Una morsa d’acciaio contro i traffici illeciti di rifiuti e sostanze dannose per l’ambiente che vede la Toscana protagonista, purtroppo per i volumi intercettati, ma con un ruolo d’avanguardia sul fronte della repressione. L’operazione Jco Demeter XI, coordinata dall’Organizzazione mondiale delle dogane e conclusasi con numeri record, ha acceso i riflettori su due snodi cruciali del sistema regionale: il porto di Livorno e il distretto industriale di Prato. In un quadro nazionale che ha visto il sequestro di oltre un milione di chilogrammi di rifiuti, la sinergia tra l’ Agenzia delle dogane e dei monopoli e i reparti territoriali della Guardia di Finanza ha permesso di assestare colpi durissimi alla criminalità ambientale proprio nei due poli toscani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Maxioperazione contro il traffico di rifiuti: bloccate in Italia oltre 1000 tonnellate di materiale

Sequestro di oltre mille tonnellate di rifiuti, in gran parte tessili: accusa, traffico internazionale illegale Guardia di finanzaLa Guardia di finanza ha sequestrato oltre mille tonnellate di rifiuti, principalmente tessili, provenienti da paesi stranieri.

Rifiuti di ogni tipo riemersi nel porto. Sei tonnellate di materiale: di cosa si trattaNel porto di Torre del Greco, durante controlli della Guardia, sono stati individuati e recuperati circa sei tonnellate di rifiuti sommersi, tra cui due barchini, un motore fuoribordo, corpi morti, pneumatici e materiali di ormeggio in cattive condizioni.

