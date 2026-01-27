In questo articolo si analizza la controversia tra l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace e Fabrizio Corona, incentrata su accuse di diffamazione. La legale ha intentato una causa contro l’imprenditore, coinvolgendo anche i contenuti degli audio privati di Raoul Bova pubblicati da Falsissimo. Un approfondimento sulla vicenda legale e le implicazioni per le parti coinvolte.

L’avvocata Annamaria Bernardini de Pace contro Fabrizio Corona. L’estate scorsa la legale ha fatto causa all’imprenditore per gli audio privati di Raoul Bova pubblicati da Falsissimo. E oggi in un’intervista a Repubblica dice: «Per fermare Corona, tutti dovrebbero fare come Raoul e Signorini: semplicemente denunciarlo ». Secondo Bernardini De Pace «il giudice è stato fantastico perché ha dato una spettacolare lezione dal punto di vista etico, giuridico e giornalistico. Ha raccolto nella sua decisione tutti i problemi che ci sono in questa vicenda. Non è giusto che siamo nelle mani di uno che non è un giornalista e continua a infamare chiunque.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Annamaria Bernardini de Pace

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Annamaria Bernardini de Pace

Argomenti discussi: Caso Signorini, Bernardini De Pace: È diffamazione, se vogliamo fermare Corona bisogna denunciare; Dopo 36 anni ignoro il mio ex marito: sbaglio o mi sto proteggendo?; Sette serate in libertà al teatro Juvarra, torna Enjoybook; VERONA, NASCE IL COMITATO GIUSTIZIA SÌ! PER IL SÌ AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA.

Annamaria Bernardini de Pace contro Fabrizio Corona: «È un diffamatore. Denunciamolo tutti»Secondo l’avvocata se Corona va in onda lo stesso «è diffamazione e ogni inadempimento al provvedimento lo pagherà con le multe fissate dal giudice. Prima di tutto lui non è giornalista ma comunque, a ... open.online

Annamaria Bernardini de Pace: «La Svizzera deve dare 50 miliardi per la strage di Crans-Montana»L'avvocata: la colpa? È una contestazione sbagliata L'articolo Annamaria Bernardini de Pace: «La Svizzera deve dare 50 miliardi per la strage di Crans-Montana» proviene da Open. msn.com

4 di sera. . #CransMontana, Annamaria Bernardini de Pace a #4disera Weekend: "Dalla Svizzera atteggiamento di chiusura e di copertura" - facebook.com facebook