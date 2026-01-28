Annamaria Bernardini de Pace non risparmia parole contro Fabrizio Corona. La legale dice che Corona è un diffamatore e invita tutti a denunciarlo, proprio come hanno fatto Raoul Bova e Signorini. La sua richiesta arriva dopo la causa intentata contro Corona per gli audio rubati e trasmessi nel suo programma su YouTube.

Annamaria Bernardini de Pace contro Fabrizio Corona. La legale, che ha fatto causa all’ex paparazzo per la vicenda degli audio rubati di Raoul Bova, trasmessi proprio nel programma Youtube di Corona, Falsissimo, ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica: “Per fermare Corona, tutti dovrebbero fare come Raoul e Signorini: semplicemente denunciarlo”. Secondo Bernardini de Pace “il giudice è stato fantastico perché ha dato una spettacolare lezione dal punto di vista etico, giuridico e giornalistico. Ha raccolto nella sua decisione tutti i problemi che ci sono in questa vicenda. Non è giusto che siamo nelle mani di uno che non è un giornalista e continua a infamare chiunque. 🔗 Leggi su Tpi.it

Annamaria Bernardini de Pace contro Corona: "È un diffamatore, tutti dovrebbero denunciarlo"

In questo articolo si analizza la controversia tra l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace e Fabrizio Corona, incentrata su accuse di diffamazione.

