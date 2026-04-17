Durante una puntata del programma televisivo, l’attaccante e l’influencer hanno avuto un confronto pubblico in cui hanno discusso di una lite avvenuta sui social media. Dopo le tensioni, i due hanno deciso di fare chiarezza, scambiandosi anche delle scuse. L’episodio ha attirato l’attenzione su come le persone pubbliche gestiscono i conflitti online e sull’aspetto umano che si nasconde dietro le figure pubbliche.

Durante il servizio de Le Iene, Kean e Pengwin si sono confrontati e chiariti sulla discussione avventura sui social. Il calciatore si è anche scusato per i toni accesi utilizzati La tensioneche si è creata nei giorni scorsitra il calciatore Moise Kean e il content creator Kristian Pengwin è quasi degenerata durante il servizio deLe Iene.I due avevano avuto un’accesa diatriba social, dopo che l’Italia è stata eliminata dai Mondiali nella partita contro la Bosnia. L’influencer aveva criticato il mancato raddoppio del giocatore, che risentito gli aveva scritto. Pengwin ha poi reso pubblico tutto il dialogo tra i due, avvenuto con toni scontrosi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Moise Kean e Pengwin, il confronto e le scuse: ‘Anche noi giocatori siamo umani’

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