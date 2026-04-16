Durante l'ultima puntata di Le Iene su Italia 1, è stato trasmesso un servizio riguardante Moise Kean, realizzato dai giornalisti Stefano Corti e Marco Occhipinti. La trasmissione ha mostrato dettagli di un episodio di lite che coinvolge il calciatore, senza fornire ulteriori approfondimenti o commenti. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media sportivi.

Moise Kean protagonista dell’ultima puntata de Le Iene su Italia 1, nel servizio realizzato da Stefano Corti e Marco Occhipinti. Nella puntata, il calciatore della Fiorentina e della Nazionale ha avuto uno scontro verbale con il content creator Kristian Pengwin. Tra i tipster più seguiti d’Italia, con oltre un milione di follower su Instagram, era finito al centro di una polemica con il calciatore dopo alcuni commenti social legati alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Nei suoi interventi si era soffermato su episodi chiave del match, esprimendo giudizi critici anche nei confronti di Kean. Dopo un acceso scambio di messaggi su Whatsapp, Pengwin ha pubblicato la conversazione e, in seguito all’invito di Kean di presentarsi di persona, il content creator si è recato a Firenze per un confronto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Moise Kean-Pengwin, lite a Le Iene: ecco cosa è successo

Notizie correlate

Le Iene mostrano le minacce di Moise Kean a Pengwin, "hai due secondi per andare via, ti ammazzo di botte"Il programma Le Iene ha trasmesso il video dello scontro tra Moise Kean e il tipster Pengwin sotto casa del calciatore.

Kean contro il Pengwin, parte seconda: l’ex Juve prima minaccia l’influencer e poi chiede scusa. Cos’è successo a ‘Le Iene’di Francesco SpagnoloKean contro il Pengwin, parte seconda: durante la puntata de ‘Le Iene’ i due si sono scontrati ancora una volta e poi le scuse...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Kean si scontra con un noto streamer: volano parole grosse, la ricostruzione; Kean VS Pengwin, lite furibonda e poi le scuse: cosa è successo; Pengwin incontra Kean, che si infuria. Poi chiarisce: Sbagliamo anche noi; Kean-Pengwin, dopo i social la lite prosegue per strada con Le Iene (VIDEO).

Moise Kean-Pengwin, lite a Le Iene: ecco cosa è successoMoise Kean protagonista dell’ultima puntata de Le Iene su Italia 1, nel servizio realizzato da Stefano Corti e Marco Occhipinti. Nella puntata, il calciatore della Fiorentina e della Nazionale ha ... lapresse.it

Kean e Pengwin a Le Iene, il chiarimento finisce male: Hai due secondi per andare via da casa miaLa resa dei conti tra Kristian Pengwin e Moise Kean davanti alle telecamere de ‘Le Iene' su Italia 1. Lo scontro tra il tipster/influencer, noto per i suoi pronostici e podcast sul calcio, e l'attacca ... fanpage.it

Un faccia a faccia nato per chiarire, ma che prende subito una piega tesa davanti alle telecamere de Le Iene. Moise Kean incontra il tipster Pengwin dopo le critiche ricevute e gli screen diffusi. Sotto casa, i toni si alzano rapidamente tra minacce e accuse, me - facebook.com facebook

Quindi Moise Kean ha proposto del rimming a #Pengwin. E capirai x.com