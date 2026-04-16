Una conversazione privata tra il calciatore e il tipster è stata condivisa sui social, portando a uno scontro diretto tra i due. L’episodio ha coinvolto minacce di violenza da parte del calciatore e successive scuse parziali rilasciate a una trasmissione televisiva. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, diventando uno dei temi più discussi negli ultimi giorni nel calcio italiano.

Una chat privata finita sui social, un confronto faccia a faccia carico di tensione e un’intera vicenda che ha tenuto banco per giorni: la lite tra Moise Kean e il tipster Kristian Pengwin è diventata uno dei casi più discussi del momento nel mondo del calcio italiano. Tutto nasce il 3 aprile, qualche giorno dopo la cocente eliminazione dell’Italia dai playoff mondiali contro la Bosnia, persa ai rigori a Zenica. Kean, evidentemente provato dalla sconfitta e dalle critiche ricevute, decide di aprire Instagram e scrivere in direct a Kristian Pengwin pseudonimo di Kristian Tumidajevicz, tipster e opinionista molto seguito, di origini polacche ma nato e cresciuto in Italia.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Kean minaccia Pengwin: “Ti piglio a testate”, poi le scuse parziali alle Iene

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