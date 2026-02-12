Probabile sabotaggio sulla Lecco-Tirano | Episodio grave massima attenzione su sicurezza e rete olimpica
La linea ferroviaria tra Lecco e Tirano potrebbe aver subito un atto di sabotaggio. La polizia indaga sull’episodio considerato grave, mentre le autorità chiedono massima attenzione sulla sicurezza e sulla rete olimpica. La linea, fondamentale per i collegamenti dei Giochi di Milano-Cortina, resta sotto stretta sorveglianza.
Condanna unanime per il presunto atto di sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, asse strategico dei Giochi olimpici Milano-Cortina. Presunto perchè sono ancora in corso verifiche e indagini per stabilire l'esatta dinamica e i motivi dell'accaduto, ma già allo stato dei fatti si può.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su Lecco Tirano
Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l’antiterrorismo
La procura di Milano sta indagando su un incendio scoppiato nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco.
Olimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano: a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralina
Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.
Ultime notizie su Lecco Tirano
Argomenti discussi: Probabile sabotaggio sulla Lecco-Tirano: Episodio grave, massima attenzione su sicurezza e rete olimpica; Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l'antiterrorismo; Bruciati i cavi di una centralina di scambio sulla ferrovia: probabile sabotaggio; Probabile nuovo sabotaggio: tranciati i cavi della linea merci.
Probabile sabotaggio sulla Lecco-Tirano: Episodio grave, massima attenzione su sicurezza e rete olimpicaL'intervento degli esponenti politici dopo il grave episodio di ieri lungo la tratta a lago dove sono stati bruciati i cavi di una centralina di scambio sulla ferrovia ... leccotoday.it
Bruciati i cavi di una centralina di scambio sulla ferrovia: probabile sabotaggioÈ accaduto nella notte fra martedì e mercoledì al confine tra Abbadia e Mandello, lungo la linea Milano-Tirano. Ritrovati i frammenti di una bottiglia: indagini in corso da parte delle forze dell'ordi ... leccotoday.it
Nuovo sabotaggio ferroviario anti Olimpiadi: a fuoco sette cavi di una centralina sulla linea Lecco-Tirano (che porta a Bormio e Livigno) Linee bloccate e caos per i pendolari: il sabotaggio ferma il territorio proprio nel momento del rilancio. Un gesto estremo ch - facebook.com facebook
NEWS - Sabotata la linea per la Valtellina: danni sulla Lecco-Tirano nella notte, bruciati sette cavi di una centralina ift.tt/VnkxKEa x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.