Probabile sabotaggio sulla Lecco-Tirano | Episodio grave massima attenzione su sicurezza e rete olimpica

La linea ferroviaria tra Lecco e Tirano potrebbe aver subito un atto di sabotaggio. La polizia indaga sull’episodio considerato grave, mentre le autorità chiedono massima attenzione sulla sicurezza e sulla rete olimpica. La linea, fondamentale per i collegamenti dei Giochi di Milano-Cortina, resta sotto stretta sorveglianza.

Condanna unanime per il presunto atto di sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano, asse strategico dei Giochi olimpici Milano-Cortina. Presunto perchè sono ancora in corso verifiche e indagini per stabilire l'esatta dinamica e i motivi dell'accaduto, ma già allo stato dei fatti si può.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La procura di Milano sta indagando su un incendio scoppiato nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco.

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.

Probabile sabotaggio sulla Lecco-Tirano: Episodio grave, massima attenzione su sicurezza e rete olimpicaL'intervento degli esponenti politici dopo il grave episodio di ieri lungo la tratta a lago dove sono stati bruciati i cavi di una centralina di scambio sulla ferrovia ... leccotoday.it

Bruciati i cavi di una centralina di scambio sulla ferrovia: probabile sabotaggioÈ accaduto nella notte fra martedì e mercoledì al confine tra Abbadia e Mandello, lungo la linea Milano-Tirano. Ritrovati i frammenti di una bottiglia: indagini in corso da parte delle forze dell'ordi ... leccotoday.it

Nuovo sabotaggio ferroviario anti Olimpiadi: a fuoco sette cavi di una centralina sulla linea Lecco-Tirano (che porta a Bormio e Livigno) Linee bloccate e caos per i pendolari: il sabotaggio ferma il territorio proprio nel momento del rilancio. Un gesto estremo ch - facebook.com facebook

NEWS - Sabotata la linea per la Valtellina: danni sulla Lecco-Tirano nella notte, bruciati sette cavi di una centralina ift.tt/VnkxKEa x.com