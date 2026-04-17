Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Modena e Frosinone. Il Frosinone sarà già a conoscenza del risultato della partita tra Sampdoria e Monza, due squadre che attualmente hanno gli stessi punti in classifica. La differenza di risultato tra queste due squadre potrebbe influire sulla posizione del Frosinone in classifica, considerando che la promozione diretta è ancora in palio.

Il Frosinone conoscerà già il risultato di Sampdoria-Monza che è importante perché al momento ciociari e brianzoli hanno gli stessi punti in classifica ed in qualche modo questo potrebbe influire perché come sappiamo c’è in ballo la promozione diretta. Anche il Modena però ha i suoi obbiettivi, che sono tutt’altro che secondari. Tra alti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Modena-Frosinone (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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