Bari-Venezia sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 si affrontano Bari e Venezia in una partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Si tratta di uno degli incontri più rilevanti della stagione, considerando che mancano quattro turni alla fine della regular season. Le formazioni sono state annunciate, e le quote delle scommesse sono state già pubblicate. Sono attesi pronostici e analisi sui possibili esiti della sfida.

Partita importantissima tra Bari e Venezia in una trentacinquesima giornata molto interessante non fosse altro che per il fatto che è la quartultima della stagione regolare. I padroni di casa annaspano in una lotta per la salvezza ancora molto aperta nella quale potrebbe essere decisivo lo scontro diretto contro l’Entella in programma tra due settimane. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bari-Venezia (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Entella-Venezia (sabato 11 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Venezia fa visita alla Virtus Entella per la 34a giornata di Serie B, con l’obiettivo di difendere la vetta della classifica. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bari-Venezia: le info utili; Bari-Venezia in diretta, Serie B Live dal San Nicola; A Dionisi la direzione di gara di Bari-Venezia: precedenti e statistiche; Pronostici Bari-Venezia: Statistiche, Dove in TV 18.04.2026 Serie B. Bari-Venezia in diretta, Serie B Live dal San NicolaBari - Venezia in diretta allo Stadio San Nicola. Il Bari affronta il Venezia sabato 18 aprile 2026 alle ore 15.00 per il match valido per la 35° giornata di Serie B 2025-2026. Nell'ultimo turno di ca ... datasport.it L'avversario - Bari, sabato sfida alla capolista. Venezia, attacco stellare: occhio al bomberSarà il Venezia il prossimo avversario del Bari per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2025/26. I veneti occupano la prima posizione in classifica con 72 punti (21 vittorie, ... tuttobari.com In dubbio la presenza di Tomas Esteves nella gara Bari-Venezia. Il calciatore portoghese sarebbe alle prese con un problema fisico accusato in settimana: le sue condizioni sono dunque da valutare. A chiarire la situazione del centrocampista sarà il tecnico - facebook.com facebook