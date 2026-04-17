Modena-Frosinone le probabili formazioni
Il Frosinone si prepara ad affrontare la sfida contro il Modena, in un finale di stagione caratterizzato da grande equilibrio nella lotta per la promozione. La squadra si presenta con alcune variazioni rispetto alle formazioni titolari abituali, mentre il Modena cerca di consolidare la propria posizione in classifica. Entrambe le squadre sono motivate a ottenere i tre punti, in una partita che promette intensità e tensione.
Il Frosinone affronta il finale di stagione con grande determinazione, inserito in una delle lotte promozione più equilibrate degli ultimi anni. A quattro giornate dalla fine della regular season, i giallazzurri restano pienamente in corsa per la promozione diretta, in una classifica cortissima.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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