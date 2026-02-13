Spezia-Frosinone le probabili formazioni

Il Frosinone affronta lo Spezia domani pomeriggio all’“Alberto Picco” perché vuole mantenere il ritmo vincente e salire in classifica. La squadra ciociara si allena intensamente per questa sfida, sperando di ottenere punti importanti in trasferta.

Il Frosinone si prepara alla trasferta all’“Alberto Picco” di La Spezia con l’obiettivo di confermare il momento positivo e consolidare la propria posizione in classifica. La squadra di Alvini arriva alla sfida ligure dopo aver ottenuto un’importante vittoria ad Avellino, che ha permesso ai giallazzurri di tornare al secondo posto, a un solo punto dalla capolista Venezia. Alvini sta valutando alcuni correttivi per affrontare al meglio la sfida: in porta conferma per Palmisani, mentre la difesa a quattro dovrebbe vedere il rientro di A. Oyono dopo la squalifica, con Bracaglia sull’altra corsia e la coppia Cittadini-Calvani al centro.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Frosinone e Spezia si preparano a sfidarsi in una gara carica di aspettative e emozioni.

