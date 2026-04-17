Domani a Modena, nella zona dello stadio Alberto Braglia, si svolgerà una partita tra la squadra locale e il Frosinone alle 15. Per consentire l’evento, saranno istituiti blocchi del traffico e deviazioni nelle strade limitrofe. La gestione della mobilità urbana subirà modifiche specifiche, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’incontro. Le autorità hanno comunicato le variazioni alle linee di trasporto pubblico e ai percorsi di accesso all’area.

La gestione della mobilità urbana a Modena subirà trasformazioni significative nella giornata di domani, sabato 18 aprile, in occasione del match tra Modena e Frosinone previsto per le ore 15 presso lo Stadio Alberto Braglia. Le autorità hanno disposto una serie di restrizioni alla circolazione e alla sosta che interesseranno diverse zone limitrofe all’impianto sportivo, con impatti che inizieranno già dal pomeriggio di venerdì 17 aprile. Le limitazioni inizieranno a manifestarsi già da oggi pomeriggio, quando una porzione di piazza Tien An Men verrà bloccata per permettere l’allestimento delle postazioni necessarie alle emittenti televisive e ai mezzi tecnici deputati al funzionamento del VAR.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, caos in zona stadio domani: blocchi e deviazioni per il match

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