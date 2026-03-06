Attiva la nuova flotta di monopattini in sharing | Bit e Dott vincono il bando pubblico del Comune

Il Comune di Bergamo ha annunciato che Bit Mobility S.r.l. e emTransit S.r.l. (Dott) sono stati selezionati tramite un bando pubblico nel 2025 per gestire il servizio di monopattini in sharing. Le due aziende si occuperanno di attivare e gestire la nuova flotta di veicoli condivisi nella città, che entrerà in funzione a breve. La decisione riguarda l’affidamento del servizio per i prossimi anni.

Sono Bit Mobility S.r.l. ed emTransit S.r.l. (Dott) i vincitori del bando pubblico del Comune di Bergamo indetto nel 2025 per l'affidamento del servizio di monopattini in sharing. Da oggi i due operatori sono attivi sul territorio comunale con una flotta complessiva per ciascuno tra i 350 e i 450 monopattini, estendibile fino a un massimo di 600 dispositivi su richiesta dell'Amministrazione in particolari periodi. Il nuovo servizio, della durata di 36 mesi prorogabili per ulteriori 24, introduce standard più elevati in termini di qualità, sicurezza e controllo, anche in attuazione delle disposizioni del nuovo Codice della Strada. Tutti i...