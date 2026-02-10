Mobilità legittima l' assegnazione a Dott | per il TAR lo sharing è libero mercato non servizio pubblico
Il Tribunale Amministrativo del Veneto ha respinto un ricorso contro le procedure del Comune di Padova per i servizi di micro-mobilità urbana. Secondo i giudici, lo sharing di monopattini e biciclette elettriche rientra nel mercato libero, non in un servizio pubblico. La sentenza conferma quindi che il Comune può affidare questi servizi senza dover seguire le regole degli appalti pubblici.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha confermato la legittimità delle procedure adottate dal Comune di Padova per l'assegnazione dei servizi di micro-mobilità urbana, respingendo un ricorso che sosteneva la necessità di trattare tali servizi come appalti pubblici
