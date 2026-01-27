terme di montecatini il progetto di cardini una rinascita da 100 milioni idee e piani del figlio di adone

Le Terme di Montecatini si preparano a una significativa rinascita con un investimento di 100 milioni, guidato dal progetto di Cardini. Il piano mira a valorizzare le risorse storiche e naturali della località, concentrandosi sulla qualità del prodotto e sulla diversificazione dell’offerta turistica, passando dal settore tessile a quello del turismo all’aria aperta. Un intervento strategico per rilanciare l’economia locale e preservare il patrimonio culturale.

Montecatini Terme, 27 gennaio 2026 – Dal tessile al turismo all’aria aperta, mantenendo la barra del timone sulla qualità del prodotto. È una storia di successo e solidità quella di Claudio Cardini, presidente e fondatore di Human Company, autore dell’offerta irrevocabile di acquisto per i beni delle Terme per i quali non si sono fatti avanti Regione e Comune. Da lui, nei prossimi mesi, potrebbe iniziare una nuova pagina per la storia di Montecatini. C’era una volta un’azienda tessile, fondata a Prato nel secondo dopoguerra da Adone Cardini. Nel 1982, i venti della crisi iniziarono a farsi sentire anche nella città laniera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

