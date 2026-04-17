Mo | Schlein questa tregua deve diventare un accordo di pace

Il commento si concentra sulla richiesta di trasformare una temporanea sospensione delle ostilità in un accordo di pace definitivo. Viene sottolineato che le guerre, considerate illegali, sono state originate da decisioni di leader stranieri e devono terminare al più presto. La dichiarazione evidenzia l’urgenza di risolvere i conflitti in corso, puntando a una soluzione duratura senza entrare nel merito delle motivazioni o delle responsabilità.

"Questa tregua deve diventare un accordo di pace, questo è indispensabile. Queste guerre illegali volute da Trump e da Netanyahu devono finire. Uno dei valori più forti che emerge da questo bell'incontro tra tantissime forze socialiste, democratiche e progressiste del mondo è proprio la pace". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Global Progressive Mobilisation, a Barcellona. "Ma la pace non soltanto nei rapporti internazionali, la pace anche per le persone, per le cittadine e i cittadini che oggi chiedono tranquillità. Le forze della destra nazionalista hanno per anni costruito il consenso e vinto elezioni fomentando le paure delle persone, le paure della diversità, le paure dei migranti, le paure.🔗 Leggi su Lanazione.it

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