Trump annuncia di aver discusso con Netanyahu di enormi progressi a Gaza. Secondo il presidente, si tratta di passi concreti verso la pace, e i risultati sono visibili nella regione. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni e si cercano soluzioni durature.

Washington, 11 feb. (AdnkronosAfp) - "Con Netanyahu abbiamo discusso degli enormi progressi compiuti a Gaza e nella regione in generale. C'è davvero PACE in Medio Oriente". Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al termine dell'incontro alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata “Vota mia nipote”. Ecco come funziona la nuova truffa del contest che ti ruba Whatsapp Cinghiali giocano a pallone nel parco. No, non sono "carini" ma pericolosi . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Trump, 'con Netanyahu discusso enormi progressi a Gaza, questa è davvero la pace'

Approfondimenti su Trump Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione di sicurezza con i principali rappresentanti dei servizi di intelligence e difesa, tra cui l’IDF, il Mossad e lo Shin Bet.

Nelle recenti escalation tra Israele e Gaza, si registrano nuove vittime tra i palestinesi, con almeno cinque morti e tre feriti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Accordo Trump-Netanyahu per Gaza: il nostro commento

Ultime notizie su Trump Netanyahu

Argomenti discussi: Netanyahu da Trump mercoledì per discutere dei negoziati con l'Iran; Iran, Netanyahu negli Usa: vedrà Rubio alle 15, poi incontro con Trump; Mo: Netanyahu a Witkoff, 'Anp sarà esclusa dal governo di Gaza' (2); Iran, Netanyahu vedrà Trump mercoledì a Washington.

Mo: Netanyahu firma ingresso Israele nel Board of PeaceWashington, 11 feb. (Adnkronos) - Benjamin Netanyahu ha firmato per l'ingresso di Israele nel Board of Peace per Gaza. Prima dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington ... lanuovasardegna.it

Faccia a faccia Trump?Netanyahu alla Casa Bianca: strategie militari e diplomazia sull’IranOggi Trump e Netanyahu si incontrano per affrontare le tensioni con l’Iran e discutere le possibili strategie per la sicurezza regionale. Ecco tutti gli aggiornamenti e i temi in agenda. notizie.it

Netanyahu vola a Washington e spinge Trump a colpire Teheran - facebook.com facebook

Iran: si celebra il 47mo anniversario della Rivoluzione islamica, oggi colloquio Netanyahu-Trump x.com