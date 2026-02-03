E adesso lasciamolo lavorare | Sovrintendente Macciardi è sul podio Facciamo diventare il San Carlo un terreno di pace o appelliamoci alla tregua olimpica

Questa mattina, il Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi ha preso il comando sul palco del Teatro San Carlo. Con lui sul podio, si cerca di trasformare il teatro in un luogo di collaborazione e pace, lasciando da parte le tensioni. Intanto, il sindaco Manfredi si è detto felice di vedere il nuovo Sovrintendente lavorare in sintonia con le istituzioni. La speranza è di riaccendere lo spirito di unità e di portare avanti il lavoro con serenità.

Che bello vederli andare d’accordo, il nuovo Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi e il Sindaco Manfredi. Dopo baruffe e scaramucce si respira finalmente aria di distensione. E con buona pace dello spirito. Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo, presieduto dal Sindaco e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su San Carlo Teatro Teatro San Carlo, respinto il ricorso del sindaco Manfredi: Macciardi nuovo sovrintendente Il Tribunale Amministrativo della Campania ha confermato la decisione di affidare a Fulvio Macciardi la sovrintendenza del Teatro San Carlo di Napoli. Napoli, intervista a Fulvio Adamo Macciardi: «San Carlo? Sul podio un italiano» In questa intervista, Fulvio Adamo Macciardi condivide il suo progetto per il Teatro di San Carlo di Napoli. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Carlo Teatro Argomenti discussi: Roma, grosso cinghiale a passeggio alla Balduina. I residenti: Lasciamolo stare, anche lui ha bisogno di mangiare; Udinese, Nani: Mlacic in arrivo, in poche gare col suo talento ha attirato l\'attenzione di tutti; Il Dollaro crolla ai minimi del 2022. Trump esulta: Fantastico, lasciamolo scendere. La strategia della svalutazione competitiva è servita. TEATRO SAN CARLO, APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE - Il sindaco di Napoli e il nuovo Sovrintendente Macciardi si sono incontrati in occasione del Consiglio di indirizzo del Massimo partenopeo. Slitta la presentazione delle proposte artistiche per - facebook.com facebook Teatro San Carlo, approvato il bilancio di previsione Il sindaco di Napoli e il nuovo Sovrintendente Macciardi si sono incontrati per il Consiglio di indirizzo. Slitta la presentazione delle proposte artistiche per la nuova stagione @teatrosancarlo @TgrRai x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.