Mo i tira a te! | a teatro in scena la Resistenza tra ricordi e dialetto
Giovedì 23 aprile alle 20.30, al Teatro Piccolo in via Cerchia, si terrà lo spettacolo teatrale intitolato
Giovedì 23 aprile, alle 20.30, andrà in scena al Teatro Piccolo, via Cerchia n. 98, la rappresentazione teatrale “Mo i tira a te!”, spettacolo sulla Resistenza scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casali. In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, il Comune di Forlì propone.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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