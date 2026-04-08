Riprendiamoci la scena | al Teatro Giordano c' è ' Autunno' una storia di resistenza civile

C’è una storia che nasce a Foggia, ma che appartiene a tutto il Paese. È una storia di coraggio, di solitudine, di scelte che cambiano per sempre il corso della vita. È la storia raccontata in ‘Autunno’, lo spettacolo in scena il prossimo 10 aprile 2026 alle ore 21.00 presso il Teatro Umberto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Al Teatro Giordano la Piccola Compagnia Impertinente mette in scena la tragicommedia distopica 'Arcipelago G'Venerdì 30 gennaio alle 21 va in scena al Teatro Umberto Giordano lo spettacolo ‘Arcipelago G’, produzione della Piccola Compagnia Impertinente,...

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MARCO NERO Autunno: la storia di Mario Nero in scena al Teatro GiordanoVenerdì 10 aprile al Teatro Giordano di Foggia andrà in scena Autunno, quarto appuntamento della rassegna Riprendiamoci la scena ... statoquotidiano.it

Autunno: la storia di Mario Nero in scena al Teatro Giordano di FoggiaQuarto appuntamento con la rassegna Riprendiamoci la scena, giunta alla sua quinta edizione e promossa dal Comune di Foggia, Libera ... immediato.net

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