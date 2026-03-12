Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza rumena di 21 anni, è scomparsa lunedì 2 marzo. La sua amica, una donna di 38 anni, ha denunciato la sua scomparsa alla Questura di Foggia, dando l’allarme. Le ricerche sono in corso e gli investigatori cercano di rintracciare la giovane, che non è più stata vista da quel giorno. La polizia sta approfondendo le ultime ore in cui è stata vista.

Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando la sua amica connazionale, una 38enne, ne ha denunciato la scomparsa in Questura a Foggia. Ogni angolo della statale 16, tra Foggia e San Severo, nel tratto dal ponte appena fuori il capoluogo dauno fino a borgo La Rocca, viene scandagliato dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile con cani molecolari, in un piano coordinato dalla prefettura di Foggia. L’attenzione degli investigatori sarebbe rivolta nei confronti di un cittadino straniero che, nei giorni precedenti la scomparsa, avrebbe importunato le due donne mentre si trovavano lungo la statale 16. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Elena Rebeca Burcioiu, il mistero della 21enne sparita: caccia all'uomo che la perseguitava

Articoli correlati

Foggia, continuano le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsaDa lunedì 2 marzo l'amica di Elena Rebeca Burcioiu è preoccupata per lei: non ne ha più notizie.

Leggi anche: Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia, sospetti su un uomo che l'avrebbe minacciata pochi giorni prima

Contenuti utili per approfondire Elena Rebeca Burcioiu

Temi più discussi: Elena Rebeca Burcioiu, trovato il giaccone: era sotto un ponte sulla statale 16. Ricerche con i cani; Elena Rebeca, scomparsa nel Foggiano: si cerca ancora con cani e droni la ragazza rumena di 21 anni; Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da una settimana: la 21enne sarebbe stata minacciata prima di sparire. Cosa sappiamo; Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia, sospetti su un uomo che l'avrebbe minacciata pochi giorni prima.

Elena Rebeca Burcioiu, il mistero della 21enne sparita: caccia all'uomo che la perseguitavaContinuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando la sua amica connazionale, una 38enne, ne ha denunciato la ... gazzettadelsud.it

Foggia, da 11 giorni si cerca Elena Rebeca Burcioiu: l'ultima telefonata con l'amica mentre saliva a bordo di un'autoL’attenzione degli investigatori sarebbe rivolta nei confronti di un cittadino straniero che, nei giorni precedenti la scomparsa, avrebbe importunato le due donne mentre si trovavano lungo la statale ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, da 11 giorni si cerca Elena Rebeca Burcioiu: l'ultima telefonata con l'amica mentre saliva a bordo di un'auto x.com

Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando la sua amica connazionale, una 38enne, ne ha denunciato la scomparsa in Questura a Foggia. #ANSA - facebook.com facebook