Risolto un mistero astronomico Una stella dietro alla ‘gamma-Cas‘ Padre Secchi lo intuì nel 1866

Un vecchio mistero legato a una stella dietro alla gamma-Cas è stato risolto dopo oltre 50 anni di studi. La scoperta si basa su osservazioni recenti e su analisi approfondite di dati astronomici. La questione aveva suscitato curiosità tra gli esperti fin dal 1866, quando un sacerdote e astronomo italiano aveva intuito un possibile collegamento tra le stelle.

Un vecchio mistero stellare che ha incuriosito gli astronomi per oltre 50 anni è stato finalmente risolto. La sonda giapponese Xrism, realizzata in collaborazione con Nasa e Agenzia Spaziale Europea e lanciata nel 2023, ha visto che la grande e brillante stella gamma-Cas ha una piccola compagna invisibile: è lei che, divorando materiale proveniente dall’altra, emette i raggi X dei quali finora non si capiva l’origine. La scoperta è pubblicata sulla rivista Astronomy and Astrophysics dal gruppo di ricerca guidato da Yaël Nazé dell’Università belga di Liegi, e permetterà di fare luce su altri sistemi stellari simili individuati negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risolto un mistero astronomico. Una stella dietro alla ‘gamma-Cas‘. Padre Secchi lo intuì nel 1866 Articoli correlati Mistero (forse) risolto nel Garda, trovati probabili resti di Sergio TamburiniUn sub ha rinvenuto ossa umane nel punto in cui nel 1973 si inabissò un camion dell'Arcese Trasporti. Leggi anche: Nel vaudeville americano del 1905 un ragazzo diventa una stella, e suo padre impara a invidiarlo