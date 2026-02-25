Non è sempre stato così, la sua famiglia è sempre stata attenta a non «invadere» il suo spazio, ma qualcosa è cambiato: «Sono diventato grande e mio padre non ha più paura di invadere uno spazio che pensava di invadere prima. Sono molto felice che mamma e papà mi abbiano lasciato la possibilità di fare il mio percorso con i miei errori, le mie vittorie, lasciandomi libero di tentare, di vedere che cosa succede. D'altronde la vita è bella quando la prendi a morsi. Quindi sono molto contento, molto fiero e felice di far parte di questa bellissima famiglia». Leo Gassman è alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo. Ha presentato il suo brano Naturale, che racconta la storia di una coppia che si ritrova anni dopo essersi lasciata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leo Gassmann: «Mio padre è diventato molto più espansivo, non ha più paura di invadere il mio spazio. Per Sanremo ho rinunciato all'alcol, non bevo da due mesi»

Leggi anche:

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti"

Leo Gassmann a Sanremo 2026 con ‘Naturale’: “La musica dovrebbe essere dialogo, non muri. Non amo i featuring a tavolino. ‘Vita vera paradiso’ è il mio disco più sincero. Mi piacerebbe recitare con papà” – Video

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026, Leo Gassmann chi è: dagli esordi al cognome importante. Testo e significato del brano 'Naturale'; Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann/ Ho avuto ottimi genitori. Non li ho mai odiati.

Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann/ Ho avuto ottimi genitori. Non li ho mai odiatiLeo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann: chi è il bravissimo artista che spazia tra musica e recitazione? Il rapporto con i genitori ... ilsussidiario.net

Sanremo 2026, Leo Gassmann chi è: gli esordi, il vero cognome, il gesto eroicoLeo Gassmann è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Per il cantante si tratta della terza partecipazione alla kermesse con il brano ‘Naturale'. Ha esordito vincendo le Nuove Proposte ... adnkronos.com

Sanremo 2026. Il saluto del simpaticissimo Leo Gassmann - facebook.com facebook

#Sanremo2026 , il picco di #share della prima serata durante l'esibizione di #LeoGassmann . Il picco di #ascolti durante l'intervento di #GiannaPratesi, in omaggio alla Repubblica x.com