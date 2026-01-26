Guillermo Mariotto svela la drammatica infanzia | Mio padre violento ci picchiava Io l’unico a tenergli testa

Guillermo Mariotto racconta la propria infanzia, rivelando un passato segnato dalla violenza del padre. Descrive un contesto familiare difficile, caratterizzato da comportamenti aggressivi e gelosia ossessiva, che hanno influenzato profondamente la sua vita. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sui momenti più complicati del suo percorso, evidenziando il ruolo di resistenza e forza di fronte a una realtà complessa.

“Mio padre era un uomo violento e ossessivamente geloso. Ci picchiava perché non accettava l’amore tra noi e nostra madre”. Il pubblico di Rai Uno conosce Guillermo Mariotto soprattutto per la sua ironia graffiante al limite del sarcasmo e i suoi giudizi fulminanti sui concorrenti di “Ballando con le Stelle”, lo show in cui è uno degli inamovibili e temibili giudici. Nella puntata di lunedì 26 gennaio di La Volta Buona per, lo stilista svela un volto inedito attraverso un racconto triste, addirittura drammatico, del suo passato famigliare. Mariotto infatti, parla del difficilissimo rapporto che ha avuto con il padre, un uomo descritto come violento, che picchiava i suoi figli ed era ossessivamente geloso con la moglie.🔗 Leggi su Today.it

