Bernardo Cherubini, fratello di un noto cantante, ha raccontato un episodio della loro giovinezza durante un'intervista. Ha spiegato che in passato una ragazza preferì lui a suo fratello, all’epoca in sovrappeso, perché era più muscoloso. Oggi, Cherubini appare diverso, con un aspetto più longilineo e sportivo, ma la storia si riferisce agli anni giovanili. La conversazione è stata ospitata nel programma televisivo La Volta Buona.

A vederlo oggi, longilineo, attentissimo all’alimentazione e sportivo, non ce lo si immagina in sovrappeso ma si parla degli anni da ragazzo e, a raccontare la storia, è il fratello maggiore Bernardo Cherubini che è stato ospite de La Volta Buona. Avete capito? Stiamo parlando di Jovanotti e degli aneddoti che Bernardo ha raccontato su di lui a Caterina Balivo. Una ragazza di nome Paola. “Gli insegnavo i trucchi dell’amore. Avevamo sempre il batticuore, ci innamoravamo tre volte al giorno. Lui era un po’ sovrappeso e questa ragazza, Paola, lo rifiutò dicendogli che le piacevo io perché ero muscoloso. Gli dissi di lasciar perdere, perché c’erano tante altre ragazze anche più belle di questa Paola”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello Jovanotti? Una ragazza mi preferì a lui perché ero muscoloso e lui in sovrappeso. Quel momento cambiò tutto”: il racconto di Bernardo Cherubini

Jovanotti - Ragazza Magica (Testo/Lyrics)

Notizie correlate

“Frassica mi ha offeso, ma lo perdono. Ho lasciato il mio ultimo fidanzato perché mi chiedeva di scegliere o lui o il mio lavoro”: Valeria Marini si sfogaValeria Marini si è raccontata in “Storie al Bivio Weekend” con Monica Setta, parlando della sua storia d’amore finita.

“La morte di mio fratello il lutto più doloroso insieme a quella del mio compagno Fausto. Lui non mi ha mai tradita, quando stava male mi ha chiesto di farlo ridere”: così Iva ZanicchiLa cantante ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, dalla perdita dolorosa del fratello e del compagno ai successi musicali Nella puntata di...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Jovanotti, il fratello Bernando: È dimagrito grazie a me. Una ragazza lo rifiutò per me perché ero più muscoloso; Jovanotti rifiutato per colpa del fratello: ero più muscoloso.

Jovanotti rifiutato per colpa del fratello: ero più muscolosoBernardo Cherubini, ospite in TV, ha condiviso aneddoti sull'adolescenza col fratello Jovanotti e sull'importanza dello sport nelle loro vite. serial.everyeye.it

Jovanotti, il fratello Bernando: «È dimagrito grazie a me. Una ragazza lo rifiutò per me perché ero più muscoloso»Bernardo Cherubini racconta il suo rapporto con il fratello Lorenzo, per tutti Jovanotti. Ospite a La Volta Buona, ha ricordato gli anni dell’adolescenza, le prime cotte e quel ... leggo.it

Bernardo Cherubini racconta il suo rapporto con il fratello Lorenzo, per tutti Jovanotti. Ospite a 'La Volta Buona', ha ricordato gli anni dell’adolescenza, le prime cotte e quel momento in cui spinse, per caso, il fratello a fare sport: "Era un po’ sovrappeso e quest - facebook.com facebook