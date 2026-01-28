Giornata europea della protezione dati | il Garante richiama la scuola e i minori al centro dell’educazione digitale

In Italia, il Garante ha fatto un appello alle scuole e ai genitori per rafforzare l’educazione digitale dei minori. In occasione della Giornata europea della protezione dei dati, il responsabile ha ribadito l’importanza di insegnare ai ragazzi come usare in modo sicuro i social network e proteggere la propria privacy online. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani e le scuole sui rischi legati alla rete, puntando su iniziative concrete che coinvolgano direttamente gli studenti.

È proprio a partire dai più giovani che occorre costruire una solida cultura della privacy. In un ambiente digitale in costante trasformazione, caratterizzato da strumenti che evolvono rapidamente e da rischi difficili da riconoscere, bambini e adolescenti risultano particolarmente esposti. La condivisione inconsapevole di dati personali, la fiducia mal riposta, la difficoltà nel prevedere le conseguenze sono solo alcuni degli elementi che rendono necessaria un’azione educativa capillare e continua. Per rafforzare la consapevolezza e offrire supporto a chi accompagna i minori – a casa, a scuola e nei percorsi educativi informali – il Garante aggiorna due strumenti già diffusi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il 28 gennaio si celebra la Giornata europea della protezione dei dati personali, in ricordo della firma della Convenzione 108.

