Safer Internet Day | 1 bambino su 4 non riconosce i rischi legati al digitale ma l’educazione funziona

A Roma si parla di sicurezza online nelle scuole. Secondo un’analisi recente, un bambino su quattro nella scuola primaria non sa riconoscere i rischi del digitale. Meno della metà degli studenti, il 46%, riesce a capire quando qualcuno viola la privacy. I dati mostrano che l’educazione può fare la differenza, ma c’è ancora molto da lavorare per proteggere i più giovani sui social e in rete.

ROMA – 1 bambino su 4 nella scuola primaria non riconosce i rischi legati al digitale e meno di 1 su 2 (46%) è in grado di riconoscere una possibile violazione della privacy. Sono soltanto alcune delle evidenze emerse dalla valutazione d’impatto del programma di educazione digitale NeoConnessi, che sono state presentate oggi in occasione del Safer Internet Day presso la sede dell’associazione Civita a Roma. La misurazione degli effetti della somministrazione del programma ha consentito di verificare l’efficacia dell’educazione digitale: successivamente allo svolgimento del programma, il 52% degli studenti dichiara di conoscere nuovi pericoli digitali e la percentuale di bambini del campione in grado di riconoscere una possibile violazione passa al 67% (+21p. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Oggi si celebra il Safer Internet Day 2026, un'occasione per riflettere sulla sicurezza online dei più giovani.

