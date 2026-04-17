Ministro della malavita | Saviano assolto Salvini annuncia un’altra querela

Il tribunale di Roma ha deciso di assolvere Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. La causa era iniziata dopo che Saviano aveva pubblicamente criticato il politico, che ora ha annunciato di voler presentare una nuova querela. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, con Salvini che ha dichiarato di voler tutelare la propria reputazione attraverso nuove azioni legali.

Il tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. La sentenza, emessa dal giudice monocratico, stabilisce che definire il vicepremier “ministro della malavita” rientra nella legittima critica politica e non configura reato. La vicenda giudiziaria origina da alcuni post pubblicati dallo scrittore sui social network nel 2018, quando Salvini ricopriva l’incarico di ministro dell’Interno. Il video incriminato, condiviso da oltre 10mila follower e tuttora visibile sulla piattaforma X, conteneva dure accuse contro l’allora responsabile del Viminale. Saviano aveva pubblicato quel contenuto...🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Ministro della malavita”: Saviano assolto, Salvini annuncia un’altra querela Notizie correlate Roberto Saviano, definì Salvini "ministro della malavita": assoltoDefinì Matteo Salvini "ministro della malavita": assolto lo scrittore campano Roberto Saviano, su cui pendeva un'accusa di diffamazione nei confronti... Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini, aveva definito il leghista "ministro della malavita"Lo scrittore aveva definito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "ministro della malavita" nel 2018, quando Salvini guidava il Viminale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Saviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini: aveva definito il leader della Lega ministro della malavita; Salvini ministro della malavita. Assolto Saviano; Roberto Saviano è stato assolto per aver chiamato Matteo Salvini ministro della mala vita; Definì Salvini ministro della malavita, Saviano assolto. Il vicepremier: Lo querelerò di nuovo. Definì Salvini «ministro della malavita»: Saviano assolto. Lui: «Perseguitato per anni». Il vicepremier: «Lo querelerò di nuovo»Lo scrittore era accusato di diffamazione per alcuni post pubblicati sui social nel 2018, quando il leader leghista era ministro dell'Interno ... roma.corriere.it Salvini ministro della malavita? Saviano assolto: Io, perseguitato per 8 anni. Ma il vicepremier: Lo querelo di nuovoLo scrittore Roberto Saviano assolto dall’accusa di diffamazione per i post pubblicati sui social nel 2018, quando il leader leghista Matteo Salvini era ministro dell'Interno. Ecco le reazioni alla se ... quotidiano.net Il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, per alcune dichiarazioni del 2018, quando il leader della Lega era ministro dell’Interno. Al centro del procedimento l’espressio - facebook.com facebook Saviano assolto per aver definito Salvini “ministro della malavita”. A me Salvini non sta simpatico, ma se scrivessi che un pm è un “magistrato della malavita” mi beccherei l’ergastolo. Misteri tutti italiani x.com