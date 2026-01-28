Questa mattina al liceo Virgilio di Milano è iniziata la prima occupazione del 2026, la sesta dall’inizio dell’anno scolastico. Gli studenti hanno deciso di mettere sotto pressione le autorità contro i tagli alla scuola e il riarmo, occupando i locali del liceo più grande della città. L’azione è stata decisa e immediata, senza lasciare spazio a mediazioni; ora si aspettano risposte e eventuali interventi da parte delle istituzioni.

Prima scuola occupata del 2026, sesta da settembre: il blitz è scattato ieri mattina al liceo Virgilio, il più grande di Milano. "Questa decisione nasce dalla necessità di mobilitarci contro il governo Meloni e alle sue riforme repressive e guerrafondaie – spiegano in un comunicato –. Il governo Meloni infatti è pienamente partecipe nel programma di riarmo europeo, che porterà la spesa militare al 5% totale del PIL e il cui finanziamento comporterà pesantissimi tagli alla sanità e soprattutto alla scuola. Le spese nell’istruzione non sono realmente aumentate: l’incremento delle spese per le scuole del 1,5%, infatti, a fronte di un’inflazione dell’1,7% comporta, di fatto, un’ulteriore diminuzione dei finanziamenti scolastici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Virgilio occupato contro riarmo e tagli alla scuola

Questa mattina, studenti del liceo Virgilio di Milano hanno occupato l’edificio di piazza Ascoli, impedendo l’ingresso al personale scolastico.

Gli studenti del liceo Virgilio di Milano hanno occupato l’edificio per protestare contro le spese militari che, secondo loro, sottraggono risorse all’istruzione pubblica.

