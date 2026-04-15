Mimit prezzo self benzina scende a 1,777 euro gasolio a 2,144 euro

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I prezzi della benzina e del gasolio continuano a diminuire, secondo i dati più recenti forniti dall'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Oggi il prezzo medio della benzina al self service è sceso a 1,777 euro al litro, mentre quello del gasolio si attesta a 2,144 euro. Si tratta del sesto giorno consecutivo di ribasso per entrambi i carburanti.

Prosegue la discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - si legge in una nota - evidenziano il sesto giorno consecutivo di calo dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,777 euro al litro per la benzina (1,779 euro il prezzo medio di ieri) e 2,144 euro al litro per il gasolio (2,153 euro il prezzo medio di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,810 euro al litro per la benzina e 2,176 euro al litro per il gasolio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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