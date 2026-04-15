Mimit prezzo self benzina scende a 1,777 euro gasolio a 2,144 euro

I prezzi della benzina e del gasolio continuano a diminuire, secondo i dati più recenti forniti dall'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Oggi il prezzo medio della benzina al self service è sceso a 1,777 euro al litro, mentre quello del gasolio si attesta a 2,144 euro. Si tratta del sesto giorno consecutivo di ribasso per entrambi i carburanti.

Prosegue la discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - si legge in una nota - evidenziano il sesto giorno consecutivo di calo dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,777 euro al litro per la benzina (1,779 euro il prezzo medio di ieri) e 2,144 euro al litro per il gasolio (2,153 euro il prezzo medio di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,810 euro al litro per la benzina e 2,176 euro al litro per il gasolio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mimit, prezzo self benzina scende a 1,777 euro, gasolio a 2,144 euro Carburanti, Mimit: “Il prezzo medio della benzina self a 1,72 euro al litro, il gasolio a 1,98”Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del... Carburanti, prezzo di benzina e diesel in rialzo: gasolio oltre i 2 euro(Adnkronos) – Terzo giorno di rialzo per i prezzi dei carburanti, dopo la parentesi del taglio delle accise. Temi più discussi: Mimit, prezzi carburanti in calo, gasolio self a 2,181 euro al litro; Carburanti, Mimit: 'Terzo giorno di calo, gasolio self a 2,162'; Mimit: carburanti ancora in calo, gasolio self a 2,162; Mimit, Carburanti: prezzi medi in calo sulla rete nazionale. Mimit, prezzo self benzina scende a 1,777 euro, gasolio a 2,144 euroProsegue la discesa dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - si legge in una nota - evidenziano ... ansa.it Carburanti, Mimit: Terzo giorno di calo, giù i prezzi di benzina e gasolioSecondo le rilevazioni dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si tratta del terzo giorno consecutivo di calo dei prezzi medi, anche per effetto degli adeg ... tg24.sky.it Canale 3. . Ad un anno dalla firma dell’accordo quadro al Mimit, il caso Beko torna in consiglio comunale. Il vicesindaco Michele Capitani ha risposto all’interrogazione presentata da Giulia Mazzarelli del Partito Democratico. Tra due giorni Gabriele Corradi, ra - facebook.com facebook Assicurazione monopattini elettrici, obbligo RC dal 16 maggio: le FAQ del MIMIT • Dal 16 maggio 2026 scatta l'obbligo di RC Auto per i monopattini elettrici. Le FAQ del MIMIT chiariscono intestatari, massimali, diritto di rivalsa e il ruolo del contrass… x.com