Milly Carlucci diventa nonna la conferma in diretta a ‘La Volta Buona’

Durante una puntata del suo programma televisivo, la conduttrice ha annunciato di essere in attesa del suo primo nipotino, previsto per giugno. La notizia è stata comunicata in diretta, senza ulteriori dettagli sulla data esatta o sulla famiglia coinvolta. La conduttrice ha espresso emozione per questo nuovo capitolo personale, senza fare riferimenti ad altri aspetti della sua vita o al nome del futuro bambino.

Milly Carlucci si prepara a vivere un momento speciale: diventerà nonna per la prima volta. La storica conduttrice del sabato sera di Rai Uno attende con emozione l’arrivo del nipotino, previsto per il mese di giugno. La figlia Angelica, nata dal matrimonio con Angelo Donati, aspetta infatti il suo primo bambino. A confermare la notizia è stata la stessa conduttrice nel pomeriggio del 16 aprile a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, che l’ha ascoltata in collegamento, chiedendole veridicità dell’indiscrezione lanciata dal settimanale DiPiùTv, secondo cui la gravidanza sarebbe già in fase avanzata. “Questa è la notizia più importante di tutte, che abbiamo tenuto molto per noi perchè sai, siamo un po’ scaramantici.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milly Carlucci diventa nonna, la conferma in diretta a ‘La Volta Buona’ Notizie correlate Leggi anche: Milly Carlucci diventerà nonna per la prima volta: sua figlia Angelica è incinta La Volta Buona, pagelle del 19 marzo: Milly Carlucci arruola Caterina a Canzonissima (9), Tradimenti, borse e scandali (5)A La Volta Buona Caterina Balivo costruisce il pomeriggio del 19 marzo tra racconti di famiglia e storie che, una volta aperte, finiscono per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica è in attesa del primo figlio dal marito principe; Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica incinta del principe Borghese; Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica aspetta un bambino dal marito, il principe Borghese; Milly Carlucci nonna, la figlia Angelica incinta del Principe Fabio Borghese. Milly Carlucci diventa nonna, la conferma in diretta a ‘La Volta Buona’Milly Carlucci si prepara a vivere un momento speciale: diventerà nonna per la prima volta. La storica conduttrice del sabato sera di Rai Uno attende con emozione l’arrivo del nipotino, previsto per i ... 361magazine.com Milly Carlucci diventa nonna e racconta la gravidanza di Angelica DonatiMilly Carlucci verso la nonnità: gravidanza per la figlia Angelica La conduttrice di Rai 1 Milly Carlucci si prepara a un nuovo capitolo familiare. Se ... assodigitale.it Milly Carlucci conferma la bellissima notizia https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/coppie-vip/milly-carlucci-presto-nonna-dipiu-svela-i-dettagli - facebook.com facebook