La Volta Buona pagelle del 19 marzo | Milly Carlucci arruola Caterina a Canzonissima 9 Tradimenti borse e scandali 5

Il 19 marzo, a La Volta Buona, Caterina Balivo ha condotto il pomeriggio tra ricordi di famiglia e storie che si sono sviluppate nel corso della trasmissione. Milly Carlucci ha annunciato l’arruolamento di Caterina Balivo a Canzonissima con un punteggio di 9. Tra i temi affrontati, tradimenti, borse e scandali sono stati valutati con un voto di 5. La puntata si è concentrata su narrazioni personali e eventi di cronaca.

A La Volta Buona Caterina Balivo costruisce il pomeriggio del 19 marzo tra racconti di famiglia e storie che, una volta aperte, finiscono per allargarsi sempre un po’ di più. Si parte da legami con equilibri trovati e verità che arrivano nel tempo, e si scivola verso aneddoti personali e confidenze inaspettate. Ma non solo: in studio arriva Milly Carlucci pronta a svelate una bella notizia sul cast di Canzonissma. Le nostre pagelle. Pupo e la famiglia (non) allargata (8). A La Volta Buona si parla di famiglie allargate e lo si fa attraverso il racconto di Ilaria Ghinazzi. La figlia di Pupo ricorda il momento in cui ha scoperto di avere una sorella nata da un’altra relazione del padre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 19 marzo: Milly Carlucci arruola Caterina a Canzonissima (9), Tradimenti, borse e scandali (5) Articoli correlati La Volta Buona, pagelle 3 marzo: la gaffe di Caterina Balivo (8), Patrizia Mirigliani contro Ditonellapiaga (5)Le canzoni di Sanremo 2026, il dietro le quinte del Festival, ma anche le polemiche e i gossip del momento: la puntata del 3 marzo de La Volta Buona... Leggi anche: Canzonissima 2026 con Milly Carlucci al via il 21 marzo: giuria e cantanti in gara Contenuti utili per approfondire Volta Buona Temi più discussi: La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8); La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8); La Volta Buona, pagelle 13 marzo: l’eredità di Enrica Bonaccorti (10), Balivo bacchetta l’ex marito (8); Goretzka-Juve, la terza è la volta buona? Il centrocampista ora in cima alla lista di Spalletti. La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8)Caterina Balivo e i suoi ospiti sconvolti dalla storia del figlio segreto di Adriano Celentano: ecco chi è e perché parla soltanto adesso ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 17 marzo: Valerio Scanu scambiato per Marco Carta (10), la frase infelice di Guillermo Mariotto (5)A La Volta Buona testimonianze di chirurgia estetica, la notizia sull’erede di Raffaella Carrà e la rabbia di Valerio Scanu ... dilei.it Arriva in diretta a La Volta Buona dalla viva voce di Milly Carlucci presente in studio, l'investitura di Caterina Balivo come giudice di Canzonissima che prenderà il via questo sabato e che proverà a fermare la corazzata Amici - Il Serale di Maria de Filippi. Dopo - facebook.com facebook