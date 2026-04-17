Miley Cyrus ha condiviso pensieri sulla propria crescita artistica e sulle sfide legate alla fama precoce, in vista del ventennale della serie Hannah Montana, che sarà disponibile su Disney+ il 24 marzo. La cantante ha parlato del percorso che l’ha portata a superare momenti difficili e a consolidare la propria sicurezza economica, collegandoli alla sua evoluzione professionale.

Miley Cyrus riflette sul legame tra la propria evoluzione artistica e il superamento delle difficoltà legate alla fama precoce, in vista del ventennale della serie Hannah Montana che approderà su Disney+ il 24 marzo. La cantante di 33 anni, vincitrice di un Grammy Award, analizza come il passato, inclusi i periodi di instabilità, sia diventato parte integrante della sua identità attuale. L’eredità di Hannah Montana e la gestione dei proventi professionali. Il percorso iniziato tra il 2006 e il 2011 con la serie televisiva Disney Channel ha gettato le basi per una carriera che oggi vede l’artista definirsi come una sorta di mosaico vivente, composta da diversi frammenti della propria storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miley Cyrus: il segreto del successo tra passato e sicurezza economica

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