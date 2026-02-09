Miley Cyrus perché il nuovo tatuaggio è in italiano

Miley Cyrus torna a far parlare di sé, questa volta per il suo ultimo tatuaggio. La cantante ha scelto di scrivere qualcosa in italiano, lasciando tutti a chiedersi il motivo di questa scelta. Il tatuaggio si trova sul suo corpo e, come spesso accade con Miley, ha suscitato molte curiosità tra i fan e i media. La cantante non ha mai nascosto la sua passione per le lingue e le culture straniere, e questa volta sembra aver voluto rendere omaggio all’Italia con un gesto deciso e personale.

Quando si parla di tatuaggi, Miley Cyrus resta una delle celebrity più imprevedibili. Nel corso degli anni ha inciso sulla pelle di tutto: emozioni, riferimenti artistici, legami familiari e persino scelte di cui, a posteriori, sembra essersi pentita (come ha ammesso lei stessa qualche mese fa). Eppure, anche dopo aver raccontato di non sentirsi più rappresentata da alcuni tattoo del passato, la popstar non ha resistito alla tentazione di aggiungerne uno nuovo. Questa volta, però, ha scelto di farlo in italiano mandando in tilt i fan che hanno già iniziato a speculare su questa scelta. Il nuovo tatuaggio di Miley Cyrus in italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il nuovo tatuaggio di Miley Cyrus in italiano è una frase simbolica molto intima che ha acceso la curiosità dei fan

Cosa si è tatuata MileyMiley Cyrus ha deciso di tatuarsi la frase Ognuno ha un angelo, una frase semplice ma carica di significato. Come i fan di certo sapranno, non è la prima volta che la pop star dedica un tattoo ... ciakgeneration.it

