Miley Cyrus e Maxx Morando matrimonio in arrivo? Chi è il fidanzato

Da novella2000.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è diffusa la notizia di un possibile matrimonio tra la cantante e Maxx Morando. La coppia è stata avvistata più volte insieme e sono circolate voci riguardo a una relazione stabile. Maxx Morando è stato identificato come il fidanzato della cantante, anche se non sono stati ufficializzati dettagli sul loro stato civile. La notizia è stata riportata da vari siti di gossip e settimanali di intrattenimento.

Matrimonio in arrivo per Miley Cyrus? Scopriamo tutte le curiosità sul suo fidanzato Maxx Morando. Miley Cyrus è pronta per il matrimonio con il fidanzato Maxx Morando. La cantante ne ha fatta di strada dai tempi di Hannah Montana e ora farà un altro passo importante per la sua vita privata, dopo aver coronato la sua carriera diventando una tra le artiste più amate e seguite in tutto il mondo. Miley Cyrus è molto innamorata e pronta per un matrimonio da sogno. Lo scorso anno è arrivata la conferma ufficiale del fidanzamento con Maxx Morando e, mentre la sua carriera e la sua evoluzione continuano, l’ex stella di Hannah Montana continua a dimostrare di aver fatto un grande percorso per diventare una delle artiste più seguite e amate del panorama musicale.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Si parla di: Miley cyrus: fidanzamento e successo musicale confermati.

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