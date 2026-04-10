Remigration Summit alta tensione | due contromanifestazioni Antifa polemica in Comune e Regione

A Milano si avvicina il Remigration Summit, previsto per il 18 aprile in piazza Duomo. Di fronte all'evento, si sono già svolte due contromanifestazioni organizzate da gruppi sociali locali, che hanno protestato contro l'iniziativa. La presenza delle proteste ha portato a tensioni tra i manifestanti e le autorità locali, mentre il Comune e la Regione sono stati coinvolti nelle discussioni sulla gestione della situazione.

Milano, 10 aprile 2026 – Non una, ma due contromanifestazioni dei centri socia li per contestare il Remigration Summit organizzato dal gruppo europeo dei Patrioti il 18 aprile in piazza Duomo a Milano. Contromanifestazioni. Oltre alla mobilitazione della r ete “No ai Cpr“ prevista in largo Cairoli, ieri un m essaggio sui social della galassia Antifa ha annunciato un corteo da piazza del Tricolore dalle 14, sempre il 18 aprile: “I centri sociali ci saranno. Due piazze, due cortei, un solo obiettivo: accerchiamo piazza Duomo”. Le modalità delle contromanifestazioni sono in via di definizione con Prefettura e Questura. Nel mirino dei centri sociali c’è la Lega di Matteo Salvini, che ha aderito al Remigration Summit, tanto che il 18 aprile è atteso in piazza anche il governatore lombardo e lumbard Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Remigration Summit, alta tensione: due contromanifestazioni Antifa, polemica in Comune e Regione Remigrazione, alta tensione a Prato: raduno anti-migranti e 2 contromanifestazioni in centroMomenti di agitazione che sono arrivati in una giornata carica di significato per la città. Alta tensione in Duomo. Remigration alla leghista. I No Cpr promettono battaglia: "A Milano non vi vogliamo"Il dado sarà tratto mercoledì 8 aprile sera, nel corso di un’assemblea pubblica all’università Statale, ma le premesse perché tra due settimane, il... Temi più discussi: Scintille sul Remigration Summit del 18 aprile, Forza Italia: iniziativa razzista. Pd: facciano cadere governo allora; Remigration Summit, alta tensione: due contromanifestazioni Antifa, polemica in Comune e Regione; Alta tensione in Duomo. Remigration alla leghista. I No Cpr promettono battaglia: A Milano non vi vogliamo; Remigration Summit a Milano: Si valuti se revocare autorizzazione, rischi di ordine pubblico. Lega: deriva antidemocratica. Remigration Summit, alta tensione: due contromanifestazioni Antifa, polemica in Comune e RegioneMobilitazione dei Patrioti e della Lega il 18 aprile in piazza Duomo, il no dei centri sociali in doppio corteo. Il Carroccio contesta la dem Buscemi in aula: esposti cartelli con la scritta Stop f ... ilgiorno.it Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): Fascismo rossoPolemica infuocata a Milano: il centrosinistra chiederà alle autorità di polizia se è opportuno fermare il raduno della Lega sulla remigrazione. Accuse incrociate di fascismo. Intanto Forza Italia si ... milanotoday.it Remigration Summit a #Milano, Forza Italia risponde con un contro-evento: “La città non merita xenofobia e razzismo” Il 18 aprile, stesso giorno del Summit, Forza Italia organizza un incontro dedicato alle seconde generazioni. E sulla Lega: "Fanno gli influenc - facebook.com facebook Remigration summit, Sala: “Sono contrario ma non si può vietare”. E Forza Italia molla la Lega milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com