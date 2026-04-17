Milano Stefano Vitali svela la sua visione | 16 scatti metafisici

Milano si prepara ad accogliere un nuovo percorso espositivo che si inserisce nelle celebrazioni per la Milano Art Week e la Milano Design Week 2026. L’evento, curato da Stefano Vitali, sarà ospitato nel cuore del quadrilatero della moda e presenterà sedici fotografie con un taglio metafisico. Questa mostra rappresenta la prima esposizione milanese dedicata a questa serie di scatti.

Il cuore pulsante del quadrilatero della moda milanese ospiterà, nell’ambito delle celebrazioni per la Milano Art Week e la Milano Design Week 2026, l’esordio milanese di un percorso espositivo curato da Stefano Vitali. La mostra, dal titolo Fotografia metafisica, vedrà protagonista il fotografo fiorentino attraverso una selezione di sedici opere presentate presso la galleria Il Forte Arte Milano, situata all’interno dei prestigiosi spazi di Palazzo Casa Bagatti Valsecchi. Questa nuova apertura nel artistico lombardo segna l’inizio del programma espositivo per la galleria Il Forte Arte Milano, una realtà che affonda le proprie radici nel 1989 e che ha consolidato la propria presenza tra il territorio di Forte dei Marmi e quello di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, Stefano Vitali svela la sua visione: 16 scatti metafisici Notizie correlate Arriva a Milano "Fotografia metafisica", la mostra di Stefano VitaliIn occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week 2026, la galleria Il Forte Arte Milano inaugura il proprio programma espositivo con... Leggi anche: La cantante catalana svela la sua visione dell'amore in un'intervista per Spotify con la scrittrice Mariana Enríquez Altri aggiornamenti Arriva a Milano Fotografia metafisica, la mostra di Stefano VitaliIn occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week 2026, la galleria Il Forte Arte Milano inaugura il proprio programma espositivo con Fotografia metafisica, mostra personale di Stefano Vit ... milanotoday.it Stefano Vitali fotografa gli Antichi Dei. Il nostro passato diviene contemporaneoFotografia metafisica è il titolo della mostra di Stefano Vitali a Milano nella galleria Il Forte Fotografia metafisica è il ... barbadillo.it