Arriva a Milano Fotografia metafisica la mostra di Stefano Vitali

Durante la Milano Art Week e la Milano Design Week 2026, la galleria Il Forte Arte Milano apre la sua programmazione espositiva con la mostra personale di Stefano Vitali intitolata

In occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week 2026, la galleria Il Forte Arte Milano inaugura il proprio programma espositivo con Fotografia metafisica, mostra personale di Stefano Vitali, fotografo fiorentino che presenta per la prima volta a Milano un corpus di sedici opere.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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