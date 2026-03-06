La cantante catalana svela la sua visione dell' amore in un' intervista per Spotify con la scrittrice Mariana Enríquez

In un'intervista per Spotify, la cantante catalana ha condiviso la sua riflessione sull'amore, parlando della relazione tra musica e identità femminile. Con il suo nuovo progetto, ha mostrato un nuovo modo di rappresentare la donna, lontano dagli stereotipi tradizionali. La conversazione con la scrittrice Mariana Enríquez si concentra sulla sua visione e sui messaggi che vuole trasmettere attraverso la musica.

Con Lux, Rosalía ha cambiato il modo di raccontare la donna di oggi. Non più solo musa, né dea, né vittima. Ma un essere complesso, contraddittorio e in continua evoluzione. La sua visione dell'amore va oltre le etichette. In una recente intervista per Spotify, realizzata a Buenos Aires con la scrittrice argentina Mariana Enríquez, la cantante catalana ha aperto il suo cuore.