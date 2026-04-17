Milano resta legata a Tel Aviv | Sala sceglie il dialogo con Israele

Il sindaco di Milano ha annunciato che l’amministrazione continuerà a mantenere rapporti ufficiali con la città di Tel Aviv, confermando la volontà di proseguire il dialogo istituzionale. La decisione è stata comunicata dopo un incontro diretto con il collega israeliano, con cui si è discusso della collaborazione tra le due città. Nessuna modifica è stata apportata all’accordo esistente, che riguarda principalmente scambi culturali e progetti condivisi.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha confermato la prosecuzione del legame istituzionale con Tel Aviv dopo un confronto diretto con il sindaco israeliano, Ron Huldai. La decisione della Giunta meneghina arriva dopo una comunicazione scritta inviata dalla capitale israeliana, che ha sollecitato il mantenimento di canali comunicativi aperti nonostante le forti tensioni politiche legate all’operato di Benjamin Netanyahu. La linea di Sala tra condanna politica e pragmatismo diplomatico. Durante l’incontro con i membri della Giunta, il primo cittadino milanese ha delineato una strategia che separa nettamente la gestione dei rapporti internazionali dalle scelte del governo israeliano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano resta legata a Tel Aviv: Sala sceglie il dialogo con Israele Notizie correlate Leggi anche: Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: "Condanno Netanyahu, ma serve il dialogo" Leggi anche: Beirut: dialogo con Israele. Tel Aviv risponde con raid Aggiornamenti e contenuti dedicati Milano-Tel Aviv, Sala sente Huldai: Condanna a Netanyahu, ma il dialogo non si interrompeTelefonata tra i due sindaci: Palazzo Marino ribadisce la linea. Critica dura al governo israeliano, ma apertura verso le forze democratiche e rilancio degli aiuti su Gaza ... affaritaliani.it Milano non ferma il gemellaggio con Tel Aviv. Sala: Condanno Netanyahu, ma serve il dialogoIl sindaco ha discusso in Giunta della questione e ha ricevuto una lettera dal primo cittadino della capitale israeliana ... milanotoday.it