Il presidente della repubblica libanese ha annunciato l’avvio di negoziati diretti con Israele durante una riunione online con il presidente del consiglio. Nel frattempo, Tel Aviv ha risposto con una serie di raid nella regione. La comunicazione ufficiale conferma l’intenzione di avviare un dialogo tra i due paesi, mentre le azioni militari continuano nella zona interessata.

La grande guerra La proposta del presidente Aoun all'Europa. In Libano almeno mezzo milione di sfollati: la crisi usata da Netanyahu per fare pressioni sul governo. I bombardamenti peggiori a sud e sulla Dahiyeh. Scontri al confine con Hezbollah La grande guerra La proposta del presidente Aoun all'Europa. In Libano almeno mezzo milione di sfollati: la crisi usata da Netanyahu per fare pressioni sul governo. I bombardamenti peggiori a sud e sulla Dahiyeh. Scontri al confine con Hezbollah L’APPELLO è al «mondo intero perché ci aiuti a supportare e implementare una nuova iniziativa» basata su un totale cessate il fuoco, supporto logistico per l’esercito libanese il quale dovrà prendere controllo di tutto il territorio libanese e disarmare completamente Hezboallah. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Beirut: dialogo con Israele. Tel Aviv risponde con raid

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra Israele-Usa-Iran, continuano raid su Tel Aviv e Beirut. Teheran: «Offerta la mediazione da alcuni Paesi» – La diretta

Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo. L’sms agli iraniani: «Lasciate la capitale». Esplosioni anche a Tel AvivIsraele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Una raccolta di contenuti su Tel Aviv

Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Human Rights Watch: Israele sgancia bombe al fosforo bianco in Libano; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Raid sul Libano, gravemente feriti due caschi blu.

Iran, nuovi raid su Teheran. Israele attacca Beirut. Esplosioni a Tel Aviv - La direttaDroni intercettati a est della regione di Riad, attacco 'contro la base aerea di Al-Udeid' in Qatar'. Tutte le news di oggi ... adnkronos.com

Israele, quali sono i Paesi che fanno affari con Tel Aviv: Ue, Stati Uniti e il fronte asiatico. Le relazioni economicheNel 2025, i dati mostrano che gli scambi con i principali partner mondiali non si sono fermati, e in alcuni casi sono persino aumentati La guerra a Gaza ha riportato Israele al centro delle cronache ... leggo.it

«Martedì notte dovrebbe partire un volo da Roma a Tel Aviv, spero di riuscire a prenderlo», confessa la cantante israeliana rimasta bloccata a Firenze, dove era arrivata per organizzare il festival estivo «Re – Imagine Peace» - facebook.com facebook

A Tel Aviv, circa cento manifestanti sono tornati ad Habima Square per protestare contro la guerra in Iran da parte di Israele e Stati Uniti. Pochi giorni prima furono dispersi dalle forze dell'ordine 12 attivisti. Il punto di Francesca Caferri x.com