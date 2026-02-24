Il Castello Carlo V si svela agli operatori | due open day per il turismo del futuro

Il Castello Carlo V ha organizzato due open day per promuovere il turismo locale, perché vuole coinvolgere gli operatori del settore. Durante gli incontri, i gestori di hotel, bed & breakfast e altre strutture potranno scoprire le potenzialità del sito e le iniziative previste per la prossima stagione. Le visite si terranno mercoledì 25 febbraio e venerdì 6 marzo alle 18, offrendo un’occasione concreta per aggiornarsi e pianificare nuove strategie.

Il 25 febbraio e il 6 marzo la presentazione del progetto Open Castle a Lecce: previsti visite guidate, nuovi servizi e opportunità di convenzione per hotel e b&b LECCE – Il Castello Carlo V chiama a raccolta il mondo dell’accoglienza. Con l’avvicinarsi della stagione turistica, il cuore fortificato di Lecce apre le sue porte a titolari di hotel, b&b e strutture ricettive per due appuntamenti strategici: mercoledì 25 febbraio e venerdì 6 marzo, alle ore 18. L’obiettivo è trasformare il monumento non solo in una meta da visitare, ma in un’esperienza viva da raccontare e offrire ai turisti che scelgono il Salento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Formazione professionale e futuro: agli Open Day AFP si scoprono mestieri, talenti e opportunitàGli Open Day AFP offrono l'opportunità di esplorare i percorsi di formazione professionale, scoprendo mestieri, talenti e opportunità.

“Christmas wedding open day”, a Punta Castello si celebra il boom delle “nozze archeologiche”Il 18 dicembre a Punta Castello, Bacoli, si svolge la prima edizione del “Christmas wedding open day”, un evento dedicato alle nozze natalizie.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Imaginary Landscapes, tre giorni di musica elettronica e arti visive al Castello Carlo V; In mostra Monopoli l’opera Il peso specifico della memoria; Puglia on the road: Bari e le città bianche, spiagge e grotte; Passata la storia resta l’incuria. Infiltrazioni e danni nel parco. Castello di Mirabello a rischio.

Il Castello Carlo V si svela agli operatori: due open day per il turismo del futuroIl 25 febbraio e il 6 marzo la presentazione del progetto Open Castle a Lecce: previsti visite guidate, nuovi servizi e opportunità di convenzione per hotel e b&b ... lecceprima.it

DUE OPEN DAY DEDICATI ALLE STRUTTURE RICETTIVE AL CASTELLO CARLO VIl Castello Carlo V apre le sue porte agli operatori turistici con due open day dedicati a hotel, b&b e altre strutture ricettive del territorio, in programma mercoledì 25 febbraio e venerdì 6 marzo, ... leccesette.it

Città - Sarà presentata al pubblico il prossimo 28 febbraio l’installazione artistica “Il peso specifico della memoria” di Francesco Carofiglio. La presentazione si svolgerà presso la Sala del Capitano del Castello Carlo V di Monopoli alle ore 17.00 - facebook.com facebook